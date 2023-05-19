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Сенатор-республиканец Тим Скотт будет баллотироваться на пост президента США
19.05.2023 18:26 Алина Груднева

Сенатор-республиканец Тим Скотт будет баллотироваться на пост президента США

Американский сенатор Тим Скотт объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США.

Соответствующие документы он подал в Федеральную избирательную комиссию.

Скотт является сенатором-республиканцем из Южной Каролины. О своих планах баллотироваться он объявил в пятницу, 19 мая.

Что примечательно, также баллотируется на выборах президента США в 2024 год от Республиканской партии экс-губернатор Южной Каролины и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.
 

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