



Сенатор-республиканец Тим Скотт будет баллотироваться на пост президента США

Американский сенатор Тим Скотт объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США.



Соответствующие документы он подал в Федеральную избирательную комиссию.



Скотт является сенатором-республиканцем из Южной Каролины. О своих планах баллотироваться он объявил в пятницу, 19 мая.



Что примечательно, также баллотируется на выборах президента США в 2024 год от Республиканской партии экс-губернатор Южной Каролины и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.

