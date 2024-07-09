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Республиканская партия: “Мы поддержим Израиль и восстановим мир в Европе”
09.07.2024 08:21 MIGnews.com

Республиканская партия: “Мы поддержим Израиль и восстановим мир в Европе”

Республиканская партия в Соединенных Штатах, возглавляемая бывшим президентом Дональдом Трампом, опубликовала свою официальную программу. Ожидается, что программа будет окончательно одобрена на съезде партии на следующей неделе.


Республиканцы обещают “поддерживать Израиль, изгонять радикалов, поддерживающих ХАМАС, и превращать университетские кампусы в снова безопасные и патриотические”.

Кроме того соперники Байдена пообещали “восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке”, и это несмотря на то, что в документе конкретно не упоминались названия России или Украины.

Также написано, что “мы построим систему обороны по типу “Железного купола”, которая защитит нашу страну от ракет, поддержим наших солдат более высокими зарплатами и как можно скорее избавимся от левых демократов”.


 

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