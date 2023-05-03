



Республиканцы и демократы обвиняют друг друга в неуважении к Израилю

По мере того, как выборы 2024 года набирают обороты, и республиканцы, и демократы снова используют Израиль в качестве клиньев, пишет The Times of Israel.



Многое изменилось в обеих странах со времени последних президентских выборов, но в залах Конгресса битва за Израиль разыгрывается знакомым образом.



Республиканцы обвинили президента США Джо Байдена в пренебрежительном отношении к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, которого еще не пригласили в Белый дом из-за политических разногласий. Тем временем демократы говорят, что предложенное республиканцами сокращение расходов ставит под угрозу иностранную помощь Израилю.



Лидеры обеих партий указали, что даже в условиях борьбы с высокими ставками за потолок долга демонстрация поддержки Израиля остается приоритетом. Представитель Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей от Республиканской партии, на этой неделе нашел время, чтобы возглавить двухпартийную делегацию в Израиле, где он выступил перед Кнессетом.



Это произошло всего через неделю после того, как конгрессмен Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства из Нью-Йорка, возглавил свою собственную делегацию в Израиле и возложил венок в ознаменование Дня памяти.



Также недавно посетил Израиль, чтобы продемонстрировать свою поддержку: губернатор Флориды Рон ДеСантис, который, как ожидается, выдвинет свою заявку на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в этом месяце.



Когда Маккарти собирался покинуть Израиль, член Палаты представителей Дебби Вассерман- Шульц, высокопоставленный демократ, говорила коллегам, что маневры республиканского бюджета ставят под угрозу помощь США Израилю.



Предупреждение Вассерман-Шульц прозвучало после того, как республиканцы в Палате представителей, проголосовав за партийную линию, приняли законопроект об ограничении долга, который должен был ограничить, а затем сократить государственные расходы. Что именно законопроект предлагает сократить и оставить, пока неясно. Но Вассерман-Шульц, еврейский представитель из Южной Флориды, сказала, что формулировки законопроекта распространяются на все расходы, не связанные с обороной, включая иностранную помощь. Это означает, сказала она, что 3,3 миллиарда долларов, которые Израиль ежегодно получает в виде помощи в обороне, могут быть сокращены на целых 726 миллионов долларов.



“Это ставит под угрозу безопасность Израиля, — сказал Вассерман-Шульц Еврейскому телеграфному агентству. - Без какой-либо конкретики или явной защиты мы не можем быть уверены, что Израиль в безопасности”.



В воскресенье представитель Маккарти сообщил корреспонденту JTA, что помощь Израилю в области безопасности останется нетронутой.

В некотором смысле дебаты на этой неделе отражают то, как обсуждался Израиль в 2011 году, когда в последний раз президент-демократ выдвигался на переизбрание, поскольку республиканцы контролировали Палату представителей. Тогда республиканцы упрекнули президента Барака Обаму в недостаточной дружелюбности к Израилю, а демократы предупредили, что сокращение расходов республиканцев нанесет ущерб помощи Израилю.



