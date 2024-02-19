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Ради помощи Украине: Байден шокирован и готов встретиться с Джонсоном
19.02.2024 20:24 Mignews

Ради помощи Украине: Байден шокирован и готов встретиться с Джонсоном

Для обсуждения нового финансирования помощи Украине президент США Джо Байден согласился провести встречу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. 

"Конечно, я буду рад встретиться с ним (Джонсоном – ред.), если ему есть что сказать", – цитирует американского лидера Reuters.

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Байден заметил, что, выступая против помощи Украине, которая нужна в войне с российскими оккупантами, "отступая от угрозы России" и "отступая от НАТО", республиканцы совершают не просто ошибку, а большую ошибку. 

"Это просто шокирует. Я никогда не видел ничего подобного", – признался президент США.

Джо Байден надеется, что к поддержке помощи Украине может подтолкнуть республиканцев смерть российского оппозиционера Алексея Навального, и вместе с тем он не уверен, что это что-то изменит.

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