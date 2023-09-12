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Путин: Трампа в США преследуют по политическим мотивам
12.09.2023 12:10 Алина Груднева

Путин: Трампа в США преследуют по политическим мотивам

Президент России Владимир Путин назвал судебные разбирательства против бывшего президента США Дональда Трампа "политически мотивированным преследованием".

Соответствующее заявление он сделал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам. Прогнившая американская политическая система не может претендовать на то, чтобы учить других демократии", - сказал Путин.

По его словам, для России преследование Трампа в США выгодно. Он также отметил, что после предстоящих выборов президента принципиальных изменений на российском направлении у Вашингтона на будет.

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