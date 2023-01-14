



Привел сына в Капитолий: американцу предъявлено обвинение

Житель Монтаны, который, по словам властей, вошел в Капитолий США со своим несовершеннолетним сыном во время беспорядков 6 января 2021 года, был обвинен в правонарушениях, включая хулиганство.



Об этом сообщает Associated Press.



Согласно судебным документам, 54-летний мужчина Патрик Уильям О'Брайен и его сын, возраст которого не уточняется, проехали 39 часов за три дня из Монтаны в Вашингтон до беспорядков. Пара вошла в западную часть Капитолия и находилась внутри в течение 28 минут, где они шли и бегали по коридорам и размахивали флагом.



Патрик Уильям О'Брайен входит в число более 950 человек, арестованных в связи с беспорядками, в ходе которых сторонники бывшего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий.



