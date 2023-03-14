



Президент США дал зеленый свет скандальному проекту нефтяных скважин на Аляске

Президент США Джо Байден одобрил в понедельник масштабный проект бурения нефтяных скважин на Аляске, который, по мнению экологов, подрывает его инициативу по избавлению страны от зависимости от ископаемого топлива.



Одобрение администрацией Байдена многомиллиардного проекта ConocoPhillips Willow позволяет построить три буровых площадки на севере Аляски, по сравнению с пятью, первоначально предложенными компанией. Предполагается, что новые вышки будут добывать до 180 000 баррелей нефти в день.



ConocoPhillips приветствовала решение Байдена, заявив, что оно принесет от 8 до 17 миллиардов долларов дохода федеральному правительству и создаст более 2500 рабочих мест во время строительства и около 300 долгосрочных рабочих мест.



По данным Министерства внутренних дел, в рамках соглашения об утверждении проекта Willow компания ConocoPhillips отказывается от 68 000 акров земли, которые она арендовала, в районе, известном как Национальный нефтяной заповедник Аляски.



"Это было правильное решение для Аляски и нашей страны. Willow вписывается в приоритеты администрации Байдена в отношении экологической и социальной справедливости, способствуя передаче энергии и повышая нашу энергетическую безопасность, создавая при этом хорошие профсоюзные рабочие места и принося пользу общинам коренных жителей Аляски", — заявил генеральный директор Райан Лэнс.



Однако климатические активисты предупредили, что одобрение поставит под угрозу климатическое наследие Байдена.



Кристи Голдфусс, бывший чиновник администрации Обамы, которая сейчас работает в Совете по защите природных ресурсов, некоммерческой экологической группе, сказала, что Байден совершил "серьезную ошибку", одобрив "углеродную бомбу".



"Willow — вневременной проект. Поскольку наука требует отказа от ископаемого топлива, это приводит к увеличению зависимости от нефти на десятилетия. Учитывая, что климатический кризис ухудшается с каждым днем, ежегодный углеродный след этого проекта остается таким же, как примерно 1,1 миллиона домов — больше. чем в Чикаго", — говорится в заявлении.



Администрация Байдена стремилась предотвратить критику, объявив в воскресенье о защите до 16 миллионов акров, в том числе запретив будущее бурение нефтяных и газовых скважин на 2,8 миллиона акров моря Бофорта в Северном Ледовитом океане. По данным Министерства внутренних дел, эти районы "будут навечно защищены от добычи полезных ископаемых".

