



Президент США Байден: Молчание – это соучастие

Президент США Джо Байден во вторник осудил антисемитизм и подтвердил свою поддержку Израиля, выступая на мероприятии в Белом доме в честь Месяца еврейского наследия .Он отметил, что именно митинг белых националистов в 2017 году в Шарлоттсвилле, где протестующие несли факелы и скандировали фразы, в том числе “Евреи нас не заменят”, убедил его баллотироваться на пост президента в 2020 году.



“Именно тогда я понял, что должен продолжать заниматься этим делом. Ненависть никогда не уходит”, – сказал Байден, подчеркнув, что антисемитские инциденты в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня.

“Это почти невероятно. Это подло”, – сказал президент. “Эти действия представляют угрозу и для других общин меньшинств. Но что еще более важно, это буквально пятно на душе Америки. Мы должны внести ясность. Молчание – это соучастие”.



Президент также представил национальную стратегию своей администрации по борьбе с антисемитизмом, которая будет официально обнародована в конце этого месяца.



“Эта стратегия отражает вклад более 1000 членов еврейской общины и других заинтересованных сторон, включая евреев из разных слоев общества. В нее также входят члены Конгресса, представители бизнеса и гражданского общества, государственные и местные чиновники и многие другие”, – сказал Байден.

Стратегия включает четыре отдельных компонента: повышение осведомленности и понимания как антисемитизма, так и еврейско-американского наследия, повышение безопасности и защиты еврейских общин, борьбу с нормализацией антисемитизма и антисемитской дискриминацией, а также создание коалиций во всех сообществах для борьбы с ненавистью.



Глава США осудил “ракеты, выпущенные без разбора по Израилю террористами в Газе, вынуждающие напуганные семьи прятаться со своими детьми и бункерами в поисках безопасности”.



“Моя поддержка безопасности Израиля остается неизменной и непоколебимой, включая право Израиля на защиту от нападений, и я горжусь нашей поддержкой израильского “Железного купола”, который перехватил тысячи ракет и спас бесчисленное количество жизней", – подчеркнул он.