



Покушение на Трампа - фундаментальный провал безопасности

Эксперты по безопасности, знакомые с требованиями по обеспечению безопасности политиков, заявили, что произошел "фундаментальный сбой в системе безопасности", когда стрелок смог подобраться достаточно близко к Дональду Трампу, чтобы выстрелить в него на митинге в рамках президентской кампании.



Стив Ноттингем, который помогал обеспечивать безопасность мировых лидеров, в том числе президентов, сказал каналу NBC, что это был "фундаментальный провал в обеспечении безопасности".



Бывший командир группы специального вооружения и тактики (SWAT) предположил, что были нарушены предварительные исследования и мониторинг в реальном времени мест, откуда стрелок мог бы открыть огонь.



Он сказал: "Они отстали от графика, они должны были заранее посмотреть эти места".



Отставной агент Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) Джим Кавано сказал, что он был удивлен тем, что стрелок смог занять возвышенную позицию в пределах досягаемости винтовок от места проведения митинга.



Мистер Кавано сказал: "Когда я бывал с ними, все возвышенности занимали они или местный полицейский спецназ. Никому не разрешается ходить по крышам. Силы безопасности контролируют все высоты".



По его словам, мощная винтовка типа AR-15 может поражать цели на расстоянии 182 м, а г-н Трамп находился на расстоянии около 135 м от крыши, где находился стрелок, сообщает NBC News, основываясь на анализе снимков Google Earth.



Мистер Кавано сказал: "Меня поражает, что кто-то находился на возвышенности, о которой силы безопасности не знали".

