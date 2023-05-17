



Первые аэротакси могут начать работу в США в конце 2024 года

Администрация Байдена заявила во вторник, что сформировала межведомственную группу для разработки национальной стратегии по воздушной мобильности.



Министерство транспорта США сообщило, что в команду входят НАСА, Управление транспортной безопасности, Федеральное управление гражданской авиации FAA и Федеральная комиссия по связи.



FAA ожидает, что в соответствии с планом операции воздушного такси начнутся с низкой скоростью, аналогично вертолетам, и с использованием существующих маршрутов и инфраструктуры – вертолетных площадок и вертопортов.



Глава FAA Билли Нолен заявил, что агентство ожидает, что первый eVTOL начнет коммерческую эксплуатацию в конце 2024 или начале 2025 года.



Компании рассматривают возможность развития транспортных услуг с использованием самолетов с аккумуляторным питанием, которые могут взлетать и приземляться вертикально, чтобы доставлять путешественников в аэропорты или совершать короткие поездки по городу, что позволит преодолевать пробки.



В прошлом году FAA опубликовало критерии летной годности, которым стартап Air Taxi Joby Aviation должен соответствовать для своего самолета модели JAS4-1 eVTOL, а Archer Aviation — для сертификации своего воздушного такси. Delta Air Lines инвестировала 60 миллионов долларов в Joby, чтобы предоставлять услуги воздушного такси в аэропорты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса и обратно в течение нескольких лет.