



Первая реакция Мелании Трамп по обвинению мужа

Мелания Трамп выступила с первым заявлением по обвинению бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает IBT.



Офис бывшей первой леди призвал общественность “проявлять осторожность” при чтении сообщений, указывающих на предполагаемую позицию Мелании в отношении недавних юридических затруднений ее мужа.



“Новостные организации сделали предположения о позиции бывшей первой леди по вопросам личного, профессионального и политического характера за последние несколько недель. В этих статьях цитируются неназванные источники, чтобы поддержать утверждения автора”, — написал офис Мелании в Twitter .



“Мы просим читателей проявлять осторожность и здравый смысл при определении того, верны ли истории о бывшей первой леди, особенно когда они не ссылаются на миссис Трамп в качестве источника информации”, — говорится в сообщении.



На прошлой неделе неназванный источник сообщил журналу People, что 52-летняя бывшая модель, возможно, все еще злится на магната из-за предполагаемых выплат за молчание и его внебрачной связи с порнозвездой Сторми Дэниелс.



Однако источник утверждал, что Мелания по-прежнему будет поддерживать Трампа в судебном процессе в Нью-Йорке.



Во вторник стало известно, что Мелания не хочет участвовать в третьей президентской кампании мужа. Другие неназванные источники сообщили People, что ей якобы “некомфортно” принимать участие в предвыборных митингах и выступлениях бывшего президента.



Источник журнала также заявил, что бывшая первая леди предпочитает оставаться одна в своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида.



Однако сообщение People противоречило New York Post, в которой со ссылкой на неназванный источник говорилось, что Мелания согласилась участвовать в кампании Трампа в 2024 году.



Источник утверждал, что бывший президент якобы умолял свою жену присоединиться к его возвращению в Белый дом.



Бывшую первую леди не видели со своим мужем с тех пор, как Трампу были предъявлены обвинения, связанные с предполагаемыми выплатами денег за молчание Дэниелс в 2016 году.



Мелания не присоединилась к своему мужу, когда он прилетел в Нью-Йорк на прошлой неделе для предъявления обвинения окружной прокуратурой Манхэттена по обвинению в 34 уголовных преступлениях в мошенничестве.



