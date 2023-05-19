



Переговоры по долговому лимиту в США "на паузе"



Переговоры по долговому лимиту между политиками США приостановились после того, как делегация оппозиционной Республиканской партии вышла из Белого дома, обвинив правительство в затягивании обсуждений, сообщает Голос Америки.



"Мы решили взять паузу, потому что это не конструктивно", - заявил конгрессмен-республиканец Гаррет Грейвз прессе, после того как покинул Белый дом.

"Пока не будет желания проводить рациональное обсуждение того, как двигаться вперед, чтобы сделать верно, мы не будем сидеть и говорить сами с собой", - добавил политик.



Грейвз представляет на переговорах с Белым домом спикера Палаты представителей США республиканца Кевина Маккарти. Республиканцы имеют большинство в Палате представителей и от их позиции зависит решение об увеличении лимита долга США.



Маккарти подтвердил, что переговоры на паузе и заявил, что "нужно большее движение со стороны Белого дома".



Перед объявлением о приостановке переговоров бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал республиканцев "не соглашаться на договоренность о долговом лимите до того, как получат все, что хотят", сообщает The Guardian.



Чиновник Белого дома заявил СМИ, что "переговоры будут трудными", ведь есть "настоящие разногласия" по бюджетным вопросам.







