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Переговоры по долговому лимиту в США "на паузе"
19.05.2023 21:16 Ирина Демьянова

Переговоры по долговому лимиту в США "на паузе"


Переговоры по долговому лимиту между политиками США приостановились после того, как делегация оппозиционной Республиканской партии вышла из Белого дома, обвинив правительство в затягивании обсуждений, сообщает Голос Америки.

"Мы решили взять паузу, потому что это не конструктивно", - заявил конгрессмен-республиканец Гаррет Грейвз прессе, после того как покинул Белый дом.
"Пока не будет желания проводить рациональное обсуждение того, как двигаться вперед, чтобы сделать верно, мы не будем сидеть и говорить сами с собой", - добавил политик.

Грейвз представляет на переговорах с Белым домом спикера Палаты представителей США республиканца Кевина Маккарти. Республиканцы имеют большинство в Палате представителей и от их позиции зависит решение об увеличении лимита долга США.

Маккарти подтвердил, что переговоры на паузе и заявил, что "нужно большее движение со стороны Белого дома".

Перед объявлением о приостановке переговоров бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал республиканцев "не соглашаться на договоренность о долговом лимите до того, как получат все, что хотят", сообщает The Guardian.

Чиновник Белого дома заявил СМИ, что "переговоры будут трудными", ведь есть "настоящие разногласия" по бюджетным вопросам.



 

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