



Пентагон пролил свет на загадочный объект, сбитый над Канадой

Сбитый в субботу над Канадой неопознанный летающий объект оказался небольшим металлическим шаром с привязанной к нему полезной нагрузкой.



По данным CNN, о первых официальных данных относительного одного из трех сбитых объектов сказано в служебной записке Пентагона.



Ранее министерство обороны описывало "НЛО" как "цилиндрический объект". Уточняется, что он пролетел рядом с американскими секретными объектами США, прежде чем его удалось сбить.



"Объект, сбитый над озером Гурон в Мичигане в воскресенье, впоследствии медленно опустился в воду", - сообщили в Пентагоне.



По данным издания, соответствующий отчет был сделан на фоне того, что на этом настаивали законодатели, чтобы получить максимально полную информацию о происходящем, ведь за три дня были сбиты три разных объекта после уничтожения шпионского дирижабля КНР. По словам официальных лиц, администрация Байдена проявляла максимальную осторожность в отношении описаний неопознанных объектов.



"Эти объекты не очень напоминали и были намного меньше воздушного шара КНР. Мы не будем описывать их, пока не сможем восстановить обломки", — сообщал представитель Совета нацбезопасности США.



По данным Пентагона, сбитый над Аляской в ​​пятницу объект был размером "с небольшой автомобиль". Он также не был похож на китайский воздушный шар-шпион, уничтоженный у побережья Южной Каролины.



"В настоящее время у нас нет дополнительных подробностей об объекте, включая полный спектр его возможностей, его назначение или происхождение. Не следует полагать, что события последних дней связаны между собой", - предупредили в министерстве.