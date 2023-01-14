



Пентагон получил более 170 новых сообщений об НЛО

Согласно общедоступному документу, опубликованному Пентагоном, за последний год правительство США было завалено сотнями сообщений о встречах с НЛО, и около половины из них остаются необъяснимыми.



11-страничный отчет Управления национальной разведки показывает, что Пентагон каталогизировал в общей сложности 510 сообщений о предполагаемых наблюдениях неопознанных летающих объектов (НЛО) или неопознанных воздушных явлений (UAP), как предпочитает называть их правительство — в основном поданных военнослужащими США. Из этих случаев 366 были зафиксированы в 2022 году, а остальные 144 собранны в период с 2004 по 2017 год.



Из 366 новых дел 195 получили относительно "приземленные" объяснения. Согласно отчету, 26 случаев были идентифицированы как дроны, 163 были классифицированы как "воздушные шары", а шесть были помечены как "атмосферные помехи", такие как птицы или пластиковые пакеты.



Согласно отчету, оставшиеся 171 случай все еще "не охарактеризованы и не установлены" из-за отсутствия подробных данных. Некоторые из этих случаев, когда объекты двигались необычным или необъяснимым образом, все еще расследуются.



Также сообщается, что "не было подтверждено, что столкновения с UAP непосредственно способствовали неблагоприятным последствиям для здоровья наблюдателя".



Правительство США вновь проявило интерес к расследованиям НЛО за последние несколько лет, с тех пор как просочившиеся военные кадры нескольких неопознанных летательных аппаратов, движущихся, казалось бы, невозможными траекториями, попали в ведущие мировые СМИ.



В начале 2022 года Пентагон создал новый офис специально для координации и расследования сообщений об НЛО от американских военнослужащих. Офис, называемый "Управлением по разрешению аномалий во всех областях", уже расследует 366 недавно полученных сообщений о встречах с НЛО.

