



Никки Хейли раскритиковала соперника за призывы прекратить помощь Израилю

Бывший посол США в ООН Никки Хейли раскритиковала кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами, который призывал отказаться от помощи США в области обороны Израиля.



“Вивек Рамасвами совершенно неправ, призывая к прекращению особой связи Америки с Израилем”, – заявила Хейли.



“Поддержка Израиля – это и морально правильно, и стратегически разумно”, – добавила она. “Обе страны сильнее и безопаснее благодаря нашей железной дружбе. Как президент я никогда не откажусь от Израиля”.