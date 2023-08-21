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Никки Хейли раскритиковала соперника за призывы прекратить помощь Израилю
21.08.2023 21:17 Евгения Маркова

Никки Хейли раскритиковала соперника за призывы прекратить помощь Израилю

Бывший посол США в ООН Никки Хейли раскритиковала кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами, который призывал отказаться от помощи США в области обороны Израиля.

“Вивек Рамасвами совершенно неправ, призывая к прекращению особой связи Америки с Израилем”, – заявила Хейли.

“Поддержка Израиля – это и морально правильно, и стратегически разумно”, – добавила она. “Обе страны сильнее и безопаснее благодаря нашей железной дружбе. Как президент я никогда не откажусь от Израиля”.

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