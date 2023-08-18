



Кандидат-республиканец: Авраамовы соглашения должны заменить помощь Израилю

Вивек Рамасвами, претендент на выдвижение в президенты от республиканцев, заявил в интервью, что Соединенные Штаты должны сократить свою помощь Израилю. По его мнению, Израиль не должен получать больше помощи, чем его ближневосточные соседи, после 2028 года, когда закончится десятилетний пакет помощи США в размере 38 млрд долларов.



Рамасвами обещает расширить Соглашения Авраама. После того, как Израиль станет “более интегрированным” в регионе, он должен стоять “на своих собственных ногах” в финансовом отношении, считает кандидат.



“В 2028 году в этой дополнительной помощи не будет необходимости, если бы Израиль будет более интегрирован со своими партнерами”, – сказал он.



Популярность Рамасвами растет, и в общенациональных опросах он сейчас лишь немного отстает от ДеСантиса. Опрос Fox News, опубликованный в 16 августа, показал, что его поддерживают 11% респондентов, по сравнению с 16% ДеСантиса и 53% Трампа, которые являются стойкими сторонниками Израиля. Но это ставит его в один ряд с растущим числом голосов всего политического спектра, которые уверены, что Израиль больше не должен получать помощь от Соединенных Штатов.