



Несмотря на отставание от Трампа, Хейли продолжает борьбу

В субботу, 24 февраля по всей Южной Каролине открылись избирательные участки для участников республиканских первичных выборов, в которых встретятся бывший президент США Дональд Трамп и бывший губернатор штата Никки Хейли.



Трамп остается непобежденным в гонке и со значительным отрывом лидирует в опросах Южной Каролины, а Хейли поклялась продолжить свою президентскую кампанию 2024 года и после выборов в ее родном штате.



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"Когда на кону стоит будущее страны, вы не выбываете из борьбы. Вы продолжаете бороться. На самом деле, вы боретесь сильнее, чем когда-либо. Вот почему я отказываюсь уходить", - сказала Хейли своим сторонникам в Гринвилле, Южная Каролина, в начале этой недели. "Южная Каролина будет голосовать в субботу. Но в воскресенье я все еще буду баллотироваться в президенты. Я никуда не уйду".

