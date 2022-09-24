



НАСА отменяет третью попытку запуска на Луну из-за приближающегося урагана

НАСА отменило запланированный на вторник запуск своей исторической беспилотной миссии на Луну из-за тропического шторма, который, по прогнозам, усилится по мере приближения к Флориде.



После двух ранее отмененных попыток запуска НАСА взвешивает возможность возвращения ракеты миссии Artemis 1 на место сборки из-за угрозы экстремальных погодных условий.



Национальный центр США по ураганам (NHC) заявил, что шторм Ян вероятно "быстро усилится" в выходные дни, двигаясь в сторону Флориды, где находится Космический центр Кеннеди, откуда должна стартовать ракета.



В настоящее время шторм бушует к югу от Ямайки и, как ожидается, приблизится к западному побережью Флориды "с силой сильного урагана или близкой к ней" в начале следующей недели, угрожая наводнением и ураганным ветром на большей части штата, сообщил NHC.



На стартовой площадке гигантская оранжево-белая ракета Space Launch System (SLS) может выдерживать порывы ветра до 137 километров (85 миль) в час. Но если ее придется откатить в ангар, текущее окно запуска, которое продлится до 4 октября, будет пропущено.



Космическая миссия Artemis 1 надеется протестировать SLS, а также беспилотную капсулу Orion, которая находится на нем, в рамках подготовки к будущим путешествиям на Луну с людьми на борту.



Успешная миссия Artemis 1 стала бы огромным облегчением для космического агентства США после многих лет задержек и перерасхода средств.

Но еще одна неудача станет ударом для НАСА после того, как две предыдущие попытки запуска были сорваны из-за технических сбоев ракеты, включая утечку топлива.



По оценкам государственного аудита, стоимость программы Artemis достигнет 93 миллиардов долларов к 2025 году, а ее первые четыре миссии обойдутся в колоссальные 4,1 миллиарда долларов каждая.

