



Массовая стрельба в Техасе: 8 погибших, 7 раненых

По сообщениям экстренных служб, вооруженный человек застрелил восемь человек, совершавших покупки в торговом центре к северу от Далласа, штат Техас.



Сотни людей были эвакуированы из торгового центра в городе Аллен после сообщений очевидцев о мужчине, стрелявшем без разбора в окружающих.



Полиция заявила, что застрелила стрелка и считает, что он действовал в одиночку.



Сообщается, что среди пострадавших есть дети. По меньшей мере семь человек находятся в больнице, трое из них - в критическом состоянии.



Полиция сообщила, что семь человек, включая стрелка, были объявлены мертвыми на месте происшествия, а двое позже скончались в больнице.



Полиция попросила представителей общественности, у которых есть видео, снятое на месте происшествия, связаться с ФБР, поскольку они собирают доказательства.

