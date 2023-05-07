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Массовая стрельба в Техасе: 8 погибших, 7 раненых
07.05.2023 06:52 Евгения Маркова

Массовая стрельба в Техасе: 8 погибших, 7 раненых

По сообщениям экстренных служб, вооруженный человек застрелил восемь человек, совершавших покупки в торговом центре к северу от Далласа, штат Техас.

Сотни людей были эвакуированы из торгового центра в городе Аллен после сообщений очевидцев о мужчине, стрелявшем без разбора в окружающих.

Полиция заявила, что застрелила стрелка и считает, что он действовал в одиночку.

Сообщается, что среди пострадавших есть дети. По меньшей мере семь человек находятся в больнице, трое из них - в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что семь человек, включая стрелка, были объявлены мертвыми на месте происшествия, а двое позже скончались в больнице.

Полиция попросила представителей общественности, у которых есть видео, снятое на месте происшествия, связаться с ФБР, поскольку они собирают доказательства.
 

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