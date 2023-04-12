



Маск: Twitter "почти безубыточен"

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск дал в среду интервью ВВС. По его словам, управление Twitter с момента приобретения было "довольно болезненным" и "похожим на американские горки".



Отвечая на вопрос, не жалеет ли он о покупке Twitter, Маск заявил, что последние несколько месяцев "действительно были довольно напряженными", но он считает, что покупка компании была правильным решением.



"Уровень боли был чрезвычайно высоким, это не было какой-то вечеринкой. Это были настоящие американские горки", - описал миллиардер свое время во главе компании.



Маск также сообщил, что продаст компанию, если появится "правильный человек".



Сейчас, по его словам, дела идут "довольно хорошо" - посещаемость выросла и "сайт работает".



Он также прокомментировал некоторые из своих противоречивых твитов, сказав: "Стрелял ли я себе в ногу твитами несколько раз? Да".



Обсуждая финансовую ситуацию Twitter, Маск сказал, что компания сейчас "примерно безубыточна", поскольку большинство ее рекламодателей вернулись.



Он также сказал, что сократить количество работников с чуть менее 8000, когда он купил компанию, до примерно 1500 было нелегко.



Он признал, что не всех увольнял лично, сказав: "Невозможно поговорить с таким количеством людей с глазу на глаз".



Маск также признал некоторые сбои в работе соцсети, но подчеркнул, что они были недолгими и сейчас все работает нормально.



