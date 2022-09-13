



Кушнер разочарован: список участников соглашений Авраама расширить не удалось

Бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер в понедельник выразил сожаление по поводу того, что администрация президента США Джо Байдена не смогла расширить Соглашение Авраама между арабскими странами и Израилем, которое при посредничестве бывшего президента Дональда Трампа было заключено в 2020 году.



Выступая по поводу второй годовщины соглашений на мероприятии в Вашингтоне, Кушнер сказал, что его самым большим разочарованием является то, что с тех пор, как Байден вступил в должность, к ним не присоединилось больше стран.



Кушнер, зять Трампа, сыграл важную роль в заключении соглашений Авраама. Он был номинирован на Нобелевскую премию мира за свою роль в соглашениях.



Соглашения Авраама привели к нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Хотя соглашения были инициативой бывшего президента США Дональда Трампа, их поддержала и администрация Байдена.

