



Коллекция NFT Дональда Трампа потеряла 72% стоимости за одну неделю

Согласно данным веб-сайта OpenSea, который отслеживает продажу невзаимозаменяемых токенов (NFT), цифровые торговые карты Дональда Трампа потеряли 72 процента своей стоимости за последнюю неделю после того, как цены в Интернете изначально резко выросли.



15 декабря бывший президент выставил на продажу 45 000 карт по розничной цене 99 долларов каждая. После того, как Трамп продвигал "единственные в своем роде" активы в Интернете, все карты были распроданы в течение нескольких часов.



По данным OpenSea, после распродажи многие карты были повторно проданы, и их стоимость резко возросла, достигнув пика в 0,82 Ethereum, или 999 долларов, в прошлую субботу, 17 декабря.



Однако через неделю их стоимость упала на 72%, и каждая карта теперь стоит 0,23 Ethereum, или 280 долларов США.



В целом каждая карта по-прежнему приобрела значительную ценность с момента их первой продажи, при этом их стоимость увеличилась на 182 процента с тех пор, как они стали доступны.



NFT — это произведения виртуального искусства, права собственности на которые зарегистрированы в блокчейне, массовой одноранговой сети компьютеров, использующей ту же технологию, что и криптовалюты, такие как Ethereum.



Ранее в этом месяце Трамп объявил, что сделает "важное заявление" через свой веб-сайт Truth Social, которое, по мнению многих комментаторов, будет связано с его заявкой на президентские выборы 2024 года.



Некоторые сторонники Трампа были возмущены, когда объявление оказалось цифровыми коллекционными карточками, которые бывший президент назвал "очень похожими на бейсбольные карточки, но, надеюсь, гораздо более захватывающие".



Карточки также вызвали насмешки в Интернете : профессор политики Эдди Зипперер спросил, не являются ли они "каким-то мемом, высмеивающим Трампа".



В пятницу Трамп сказал, что решил выпустить коллекционные карточки, потому что ему просто "понравилось искусство".