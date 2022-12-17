



Дональд Трамп выпустил личную NFT-коллекцию

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о выпуске личной коллекции NFT, в которой представлены образы из его жизни и карьеры.



Коллекция цифровых торговых карт Дональда Трампа похожа на коллекцию "бейсбольных карточек". Каждая карта продается за $99.



При покупке каждой NFT покупатели также участвуют в тотализаторе, дающем шанс лично встретиться с Дональдом Трампом. Кроме того, тем, кто купит 45 NFT, гарантирован ужин с президентом.



Среди коллекционных карточек есть изображения Трампа, играющего в гольф, Трампа-космонавта, Трампа-футболиста и Трампа-ковбоя.



"Цифровые карточки Трампа (NFT) предназначены для коллекционирования исключительно для индивидуального удовольствия, а не для инвестирования", - уточняется на странице.