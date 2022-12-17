Новости » Life Style
Дональд Трамп выпустил личную NFT-коллекцию
17.12.2022 23:45 Евгения Маркова

Дональд Трамп выпустил личную NFT-коллекцию

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о выпуске личной коллекции NFT, в которой представлены образы из его жизни и карьеры.

Коллекция цифровых торговых карт Дональда Трампа похожа на коллекцию "бейсбольных карточек". Каждая карта продается за $99.

При покупке каждой NFT покупатели также участвуют в тотализаторе, дающем шанс лично встретиться с Дональдом Трампом. Кроме того, тем, кто купит 45 NFT, гарантирован ужин с президентом.

Среди коллекционных карточек есть изображения Трампа, играющего в гольф, Трампа-космонавта, Трампа-футболиста и Трампа-ковбоя.

"Цифровые карточки Трампа (NFT) предназначены для коллекционирования исключительно для индивидуального удовольствия, а не для инвестирования", - уточняется на странице.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы