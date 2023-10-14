



Кирби о российских атаках на Авдеевку

Успехи россиян во время попытки наступления на Лиман и в районе Авдеевки весьма “неразумны”, кроме того, это ни для кого не стало неожиданностью. Об этом сказал Джон Кирби в интервью “Голосу Америки” 13 октября.



Россия просто закидывает телами украинские позиции. Солдаты этих “волновых атак” плохо обучены и не менее скверно вооружены. В то время как украинские воины очень эффективны в бою и с вооружением у них все в порядке.



Столь жалкое положение дел российской армии показывает, что США следует продолжать еще больше поддерживать Украину..



"Вот почему чрезвычайно важно, чтобы Конгресс придерживался своих обязательств перед украинским народом и принимал меры по сохранению нашей поддержки", - добавил Кирби.