



Кирби: Белый дом не знает, кто стоит за "сливом" X-Files

До сих пор в Белом доме не знают, кто может быть причастен к "сливу" секретных военных документов. Проверка продолжается. Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме.



"Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они хотят опубликовать. Мы следим за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно. Но правда в том, что у нас сейчас нет информации", – рассказал Кирби.



По его словам, некоторые из документов однозначно являются поддельными. Но он не уточнил о каких именно идет речь и сколько из них являются действительными. Также Кирби отметил, что проверка идет и добавил, что президент США знает об инциденте.



"Президент был проинформирован, его впервые проинформировали в конце прошлой недели, когда мы все узнали, что там есть какие-то документы. Он был проинформирован и поддерживал контакт с представителями национальной безопасности на протяжении всех выходных", – сообщил Кирби.



Напомним, в Пентагоне все еще оценивают масштаб утечки секретной информации, произошедший в последние недели. В Вашингтоне заявили, что эта "утечка", в которой якобы могла содержаться секретная информация об Украине, представляет серьезный риск для национальной безопасности США.

