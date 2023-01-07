



С 15-ой попытки Кевин Маккарти избран спикером Палаты представителей США

Республиканец Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей США рано утром в субботу после того, как пошел на значительные уступки группе правых сторонников жесткой линии, которые поставили под сомнение способность партии управлять страной.



57-летний калифорнийец пережил последнее унижение, когда член Палаты представителей Мэтт Гетц отказался от своего голоса в 14-м туре голосования с приближением полуночи, что спровоцировало драку, в которой его товарища-республиканца Майка Роджерса пришлось физически оттащить.



Победа Маккарти в 15-м туре голосования положила конец самой глубокой дисфункции Конгресса за более чем 160 лет. Но это ярко продемонстрировало трудности, с которыми он столкнется.



Маккарти выиграл с перевесом 216-212. Он смог быть избран менее чем половиной членов Палаты представителей только потому, что шесть членов его собственной партии отказались от своих голосов — не поддержав Маккарти как лидера, но и не проголосовав за другого претендента.



"Я рад, что все закончилось", — сказал Маккарти журналистам вскоре после голосования.



Маккарти согласился с требованием сторонников жесткой линии, чтобы любой законодатель мог в любое время призвать к его смещению. Это резко сократит полномочия, которые он будет иметь при попытке принять закон по критическим вопросам, включая финансирование правительства, решение проблемы надвигающегося потолка национального долга и других кризисов, которые могут возникнуть.



Более слабые, чем ожидалось, результаты на ноябрьских промежуточных выборах дали республиканцам небольшой перевес глосов – 222 против 212 – что дало огромную власть правым сторонникам жесткой линии, выступавшим против руководства Маккарти.



Эти уступки, в том числе резкое сокращение расходов и другие ограничения на лидерство Маккарти, могут указывать на дальнейшие потрясения в ближайшие месяцы, особенно когда Конгрессу необходимо будет одобрить дальнейшее увеличение кредитных полномочий Соединенных Штатов на 31,4 триллиона долларов.



Некоторые сторонники жесткой линии поставили под сомнение готовность Маккарти балансировать на грани войны во время переговоров с президентом Джо Байденом, чьи демократы контролируют Сенат.



Сторонники жесткой линии, в том числе председатель Freedom Coucus Скотт Перри и Чип Рой из Техаса, заявили, что уступки, которых они добились от Маккарти, облегчат применение такой тактики в этом году или заставят провести еще одно голосование за Маккарти, если он не оправдает их ожиданий.



Пост спикера даст Маккарти полномочия блокировать законодательную повестку дня Байдена, форсировать голосование за приоритеты республиканцев в экономике, энергетике и иммиграции и продвигать расследования в отношении Байдена, его администрации и его семьи.



Но Маккарти согласился на уступки, которые означают, что он будет иметь значительно меньшую власть, чем его предшественница, демократ Нэнси Пелоси. Из-за этого ему будет трудно договориться о сделках с демократами в Вашингтоне.



Разрешение одному члену призывать к голосованию за отстранение спикера даст сторонникам жесткой линии чрезвычайные рычаги воздействия.

