



Кампания против Байдена: "американцы в долгах, чтобы купить продукты"

Стейси Эллис, демократ из Пенсильвании, должна быть из тех избирателей, на которых может рассчитывать президент США

Джо Байден. Но после "четырех лет роста цен ее поддержка иссякла, и каждый раз, когда она делает покупки в супермаркете, ей напоминают, как все изменилось к худшему".



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Мисс Эллис работает ассистентом медсестры полный рабочий день и имеет вторую подработку.



Но ей приходится экономить. Она сменила магазин, отказалась от таких брендовых товаров, как мыло Dove и хлеб Stroehmann, и практически распрощалась со своим любимым сэндвичем Chick-fil-A.



Тем не менее Эллис иногда прибегает к рискованным payday-кредитам (краткосрочным займам с высокими процентными ставками), борясь с ценами на продукты, которые выросли на 25 % с момента вступления Байдена в должность в январе 2021 года.



"До инфляции, - говорит она, - у меня не было никаких долгов, не было кредитных карт, я никогда не обращалась за кредитом до зарплаты или чем-то подобным. Но после инфляции мне понадобилось делать все эти вещи.... Мне пришлось полностью пересмотреть свою жизнь".



Скачок цен на продукты опередил исторический рост стоимости жизни на 20 %, последовавший за пандемией, что подкосило домохозяйства по всей стране и вызвало широкое экономическое и политическое недовольство.



"Я демократ", - говорит Эллис, живущая в филадельфийском пригороде Норристаун. "Мне нравится голосовать за них. Но республиканцы сейчас говорят громко, а демократы - шепотом".



"Я хочу, чтобы кто-то помог мне, помог американскому народу", - добавляет она. "Джо Байден, где ты?"



Для президента, уже столкнувшегося с серьезными сомнениями по поводу своего возраста и пригодности к очередному сроку, вопрос стоимости жизни представляет собой серьезную проблему, грозящую снизить явку сторонников на выборах, которые, как и последние два, могут решиться несколькими десятками тысяч голосов в нескольких ключевых штатах.



