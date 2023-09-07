



Камала Харрис готова заменить Байдена, если тот не доживет до конца срока

Вице-президент США Камала Харрис готова взять на себя управление страной, если президент Джо Байден не сможет завершить свой срок на этом посту.



Об этом она сказала в ответ на вопрос репортера информагентства Associated Press Криса Мегериана.



Журналист задал ей этот вопрос, поскольку Байдену, который является старейшим президентом США, в ноябре исполнится 81 год, и его часто обвиняют в забывчивости и странном поведении, подозревая у него деменцию.



"Готова. Но, отвечая на ваш гипотетический вопрос, я все же скажу, что с Джо Байденом все будет в порядке. Так что этот сценарий не осуществится", — сказал Харрис.



По ее словам, каждый вице-президент, принося присягу, осознает, что в случае определенных обстоятельств должен будет взять на себя большую ответственность.

