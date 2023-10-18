



Ильхан Омар выдала фото из Сирии 10-летней давности за “геноцид в Газе”

Конгрессвумен США Ильхан Омар (демократ от Миннесоты) подверглась критике за то, что разместила на платформе X в субботу фотографию мертвых сирийских детей десятилетней давности и назвала ее “геноцидом детей в Палестине”.



Американско-израильский комитет по связям с общественностью (AIPAC) раскритиковал Омар за ее ложный пост.



“Ильхан Омар распространяет опасную дезинформацию, обвиняя Израиль в убийстве детей, убитых Асадом в Сирии 10 лет назад”, – ответила группа по защите интересов Израиля. “Эта фотография НЕ из Газы/Палестины. Это результат зариновой атаки, предпринятой силами Асада против Э. Гуты, Сирия, в августе 2013 года”.



В своем посте Омар также поддержала утверждение ХАМАСа о том, что в результате бомбардировок Израилем военных объектов в Газе погибло “614 палестинских детей”, хотя это не имеет никаких подтверждений из внешних источников. Она назвала это “убийством”, совершенным “израильскими силами IOF”, приняв палестинскую версию, которая называет израильские силы обороны “израильскими оккупационными силами”.



После негативной реакции офис Омар удалил ретвит фотографии без комментариев и извинений.



По иронии судьбы, соратница Омар, член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес (демократ от Нью-Йорка) накануне предостерегла от публикации информации о войне ХАМАС с Израилем до проверки ее происхождения.



“Если вы видите заявление, фотографию или видео, которое вызывает сильную эмоциональную реакцию, найдите минутку, чтобы сделать паузу и проверить правдивость/подтверждение из нескольких источников”, – написала она из-за “невероятно большого” количества “дезинформации во всех направления»”, которые можно найти в популярной социальной сети.