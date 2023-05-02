



Идентифицированы все семь тел в Оклахоме, среди них пятеро подростков - СМИ

По словам членов семьи, пятеро подростков были среди семи человек, найденных мертвыми в сельской местности Оклахомы, в доме, принадлежащем человеку, осужденному за сексуальные преступления.



Власти Генриетты, города в 90 милях к востоку от Оклахома-Сити, сделали ужасное открытие в понедельник утром после того, как 39-летний Джесси Макфадден не явился в суд, чтобы предстать перед судом присяжных по обвинению в принуждении несовершеннолетней к сексуальным отношениям и хранении детской порнографии.



Сам Макфадден и две пропавшие девочки - 14-летняя Айви Вебстер и 16-летняя Бриттани Брюэр - предположительно находятся среди погибших.



59-летняя Джанетт Мэйо сообщила Associated Press во вторник, что офис шерифа округа Окмулги уведомил ее поздно вечером в понедельник, что другими четырьмя жертвами были ее дочь Холли Гесс, 35 лет, и ее внуки, Райли, 17 лет, Майкл, 15 лет, и Тиффани, 13 лет.



В своем посте в Facebook Джанетт Мэйо сообщила, что ее дочь была замужем за Макфадденом.

