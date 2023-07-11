



Гражданин США и Израиля обвиняется в незаконном обороте оружия как агент Китая

В понедельник американские прокуроры обнародовали обвинительное заключение относительно содиректора аналитического центра. Он обвиняется в незаконной торговле оружием, нарушении санкционного законодательства США и прочих нарушениях как китайский агент, сообщает CNN.



Пять месяцев назад он был арестован на Кипре.



Речь идет о гражданине США и Израиля Гале Люфте, содиректоре Института анализа глобальной безопасности. Именно он, по словам председателя палаты представителей по надзору Джеймса Комера, одного из ведущих республиканцев, является информатор по делу Хантера Байдена.



Еще в феврале Гал Люфт в своем Twitter опроверг эти обвинения, заявив: "Я был арестован на Кипре по политически мотивированному запросу США о моей экстрадиции. США утверждают, что я торгую оружием. Это было бы смешно, если бы не было трагично. Я никогда не был торговцем оружием. Минюст пытается похоронить меня, чтобы защитить Джо, Джима и Хантера Байденов".



По данным прокуратуры, Люфт обвинен в том, что не зарегистрировался в качестве китайского агента в США. Отмечается, что в 2016 г. Он действовал через бывшего высокопоставленного американского чиновника, который в то время консультировал избранного президента Дональда Трампа. Люфт также обвиняется в том, что выступал в качестве посредника при оказании помощи китайским компаниям, покупающим оружие. В обвинительном заключении, кроме прочего, утверждается, что Люфт нарушил санкции США, пытаясь выступать посредником в продаже иранской нефти.



Республиканцы в Палате представителей проводят расследование финансовых операций семьи Байденов, в том числе Хантера Байдена, который согласился признать себя виновным в двух налоговых правонарушениях. Сенатор Рон Джонсон из Висконсина, утверждает, что Люфт является важным свидетелем по этому делу.



