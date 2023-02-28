



Госдепартамент США: Израиль закрывает глаза на террор поселенцев

США обвиняют Израиль в неспособности предотвратить нападения поселенцев в Иудее и Самарии в ежегодном отчете Государственного департамента о терроризме, опубликованном на этой неделе.



Доклад является последним выражением разочарования США в связи с неспособностью Израиля подавить насилие со стороны поселенцев после разрушительных беспорядков, которые произошли в Хавара в минувшие выходные.



"Сотрудники израильских служб безопасности часто не предотвращали нападения поселенцев и редко задерживали или обвиняли виновных в насилии со стороны поселенцев", — говорится в отчете, указывая только на одного поселенца, осужденного за бросок светошумовой гранаты в палестинский дом и приговоренного к 20 месяцам тюремного заключения.



Раздел об Израиле и палестинских территориях, который была выпущена вместе с отчетами о других странах, охватывает 2021 год и был написан задолго до воскресного бунта толпы в Хавара, который произошел после того, как палестинский террорист убил двух израильских братьев, проезжавших через город.



В отчете отмечается, что количество нападений со стороны поселенцев в 2021 году увеличилось.



"Наблюдатели ООН зафиксировали 496 нападений израильских поселенцев на палестинцев, в том числе 370 нападений, приведших к материальному ущербу, и 126 нападений, приведших к жертвам, три из которых закончились смертельным исходом. Это больше, чем 358 нападений поселенцев, задокументированных в 2020 году, 84 из которых привели к жертвам", — говорится в отчете.



В отчете отмечается осуждение со стороны предыдущего израильского правительства, а также предложения по реформированию полиции для разрешения этой проблемы. При этом отмечается, что за предложениями так и не последовало конкретных действий.



