



Госдеп США предупредил американцев по всему миру о рисках из-за войны в Израиле

Госдепартамент предупреждает граждан США о возможности террористических атак и жестоких акций протеста по всему миру, поскольку война между Израилем и ХАМАС усиливается, а угрозы американским интересам становятся все более острыми.



В опубликованном сегодня "Всемирном предупреждении" Госдеп посоветовал американцам "проявлять повышенную осторожность из-за возможности насилия и роста напряженности" во всех странах.



"Из-за возросшей напряженности в различных местах по всему миру, возможности террористических атак, демонстраций или насильственных действий против граждан и интересов США Государственный департамент советует гражданам США за рубежом проявлять повышенную осторожность", — говорится в сообщении.



В кратком уведомлении говорится, что американцам следует быть особенно бдительными в районах, часто посещаемых иностранными туристами.

