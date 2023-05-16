



Госдеп США предлагает до 10 млн долларов за информацию о российском хакере

Госдеп США объявил вознаграждение в размере до 10 млн. долларов за информацию, которая поможет задержать гражданина РФ Михаила Матвеева, которого Штаты считают причастным к серии кибератак.



Такое заявление опубликовал спикер Госдепа Мэтью Миллер.



Государственный департамент США предлагает по программе вознаграждений в рамках борьбы с трансграничной организованной преступностью (TOCRP) до 10 млн. долларов США за информацию, которая поможет арестовать и обеспечить обвинительный приговор в отношении гражданина России Михаила Павловича Матвеева.



Матвеева считают причастным к серии атак с помощью вируса-вымогателя против правоохранительных структур в США, частных компаний и критической инфраструктуры в разных странах мира.



"В связи с этим шагом Министерство юстиции объявило два обвинения против Матвеева в Округе Колумбия и Округе Нью Джерси. Министерство финансов также налагает финансовые санкции на Матвеева", – отмечают в заявлении.



Лицам, владеющим соответствующей информацией о Матвееве, просят передать ее Федеральному бюро расследований по предоставленной инструкции.

