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Госдеп: правовая реформа не повлияет на военную помощь Израилю
25.07.2023 21:30 Алина Груднева

Госдеп: правовая реформа не повлияет на военную помощь Израилю

Американская администрация не планирует сокращать военную помощь Израилю из-за правовой реформы.

Об этом 25 июля сказал представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

"Не будет никакого сокращения или прекращения военной помощи, поскольку наша приверженность Израилю и безопасности Еврейского Государства нерушимы. Наше многолетнее партнерство с Израилем также является нерушимым", — отметил Патель.

По его словам, отказ от сокращения помощи не меняет позиции администрации Байдена в отношении принятого накануне закона.

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