



Госдеп: правовая реформа не повлияет на военную помощь Израилю

Американская администрация не планирует сокращать военную помощь Израилю из-за правовой реформы.



Об этом 25 июля сказал представитель Госдепартамента США Ведант Патель.



"Не будет никакого сокращения или прекращения военной помощи, поскольку наша приверженность Израилю и безопасности Еврейского Государства нерушимы. Наше многолетнее партнерство с Израилем также является нерушимым", — отметил Патель.



По его словам, отказ от сокращения помощи не меняет позиции администрации Байдена в отношении принятого накануне закона.