



Первый закон судебной реформы: война только начинается





24 июля Кнессет принял поправку к основному закону о судебной системе, которая отменяет основание разумности для судебного пересмотра любого решения, принимаемого правительством или одним из его министров. Теперь, когда поправка к основному закону принята, возникает вопрос, что остается делать в правовом поле протестующим против правовой революции и как будет выглядеть судебная система на следующий день. Портал walla опубликовал материал о возможных дальнейших действиях противников реформы.



Ассоциация юристов, Ассоциация за гражданские права и другие протестные организации уже заявили о намерении обратиться в Верховный суд с жалобой на отмену довода о разумности, а некоторые уже сделали это. Теперь главный вопрос заключается в том, будет ли юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара защищать закон в БАГАЦе, или же она выступит против изменения закона и вынудит правительство прибегнуть к услугам частных юридических контор. Этот вопрос приобретает новую актуальность, когда юридический советник может быть уволена правительством без защиты соображений целесообразности. Следует отметить, что все игроки в данном случае находятся в конфликте интересов, поскольку закон напрямую касается их полномочий.



Судя по тому, что сказал заместитель Бахарав-Миара, адвокат Гиль Лимон, на слушаниях в комитете по законодательству по этому закону, похоже, что советник не будет защищать закон в БАГАЦе. Лимон сказал, что "вред от отмены довода о разумности - для многих систем, поскольку это ослабит иммунитет государственной системы и нейтрализует способность юридических и судебных органов предотвращать необоснованные решения".



Однако в любом случае неясно, является ли обращение в Высший суд эффективным шагом. Профессор Адам Шанар, эксперт по конституционному праву из университета Райхмана, объяснил изданию Wala! почему подача петиции немедленно после прохождения закона через Кнессет не является хорошей идеей.



"Петиция против закона, тем более основного, - это трудное дело. БАГАЦ никогда не признавал недействительным основной закон, и нет никакой уверенности, что он сделает это сейчас", - пояснил он. "Кроме того, немедленная подача петиции нанесет ущерб другим заявителям. Поскольку в Основном законе нет точного определения понятия "разумность", здесь есть определенная неопределенность, которая позволит суду развить концепцию, расширить другие основания, и, возможно, тактически лучше подождать и дать суду возможность уплотнить административное законодательство и защитить ценности, которые в настоящее время защищает разумность".



Более важным является вопрос о том, что будет делать БАГАЦ, если он примет решение отклонить петиции против закона. В частности, существует вероятность того, что он будет толковать поправку к закону в узком смысле или откроет дополнительные основания из административного права, с помощью которых будет критиковать работу правительства.



Возможно также, что поправки к основному закону подтолкнут суд к смягчению других оснований, таких как основание соразмерности, которое в настоящее время, по крайней мере, контролируемо используется судом.



































