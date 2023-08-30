



Голубая суперлуна: в США опасаются наводнений из-за красивого явления

Голубая суперлуна, которая будет радовать людей по всему миру в ночь на 31 августа, может привести к наводнениям в США.



Опасения ученых вызвал тот факт, что на Флориду обрушился ураган "Идалия".



Эксперт Национальной метеорологической службы в Чарльстоне, Южная Каролина, Брайан Хейнс опасается, что из-за этого красивого и редкого явления могут увеличиться приливы, что усугубит ситуацию на фоне разбушевавшегося урагана.



"Я бы сказал, что время для этого очень неудачное", — отметил Брайан Хейнс.

