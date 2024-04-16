



ФБР начало уголовное расследование обрушения моста в Балтиморе

ФБР начало федеральное уголовное расследование обрушения моста в Балтиморе в прошлом месяце, когда судно врезалось в одну из его опор.



Агенты ФБР поднялись на борт грузового судна "Дали", чтобы провести санкционированные судом правоохранительные действия в связи с крушением, сообщил представитель ФБР агентству Рейтер.



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Другой публичной информации нет, и ФБР не будет давать дальнейших комментариев, сказал представитель.

