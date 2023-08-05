



Экстремальная жара в Аризоне обрекает пчел на смерть, расплавляя их ульи

Сильная жара уносит жизни как людей, так и животных. Согласно сообщению CNN, высокие температуры в Аризоне вызвали гибель большого количества медоносных пчел. С 30 июня по 30 июля температура в Фениксе достигала 43 с лишним градусов по Цельсию в течение рекордных 31 дней подряд. Синоптики сообщили, что этот месяц был самым жарким за всю историю наблюдений на всей территории США .



"Это очень серьезная проблема. Медоносные пчелы могут добывать пищу при температуре до 43 градусов. Весь июль температура держалась выше этой отметки, поэтому пчелы сильно пострадали", — сказал CNN Шаку Наир, энтомолог из Аризонского университета .



В отчете цитируется пчеловод из Феникса Крикет Олдридж, который сказал CNN , что "пчелиные дома плавятся" и "пчелиные семьи нападают друг на друга из-за нехватки пищи".



Примечательно, что медоносные пчелы справляются с сильной жарой, используя воду и свои крылья для охлаждения улья.



"Мы видим мертвых пчел вокруг ульев. Это из-за жары — в ульях слишком жарко, и пчелы внутри не пускают своих сородичей обратно", — пояснил Наир.



По словам Наира, проблема усугубляется тем фактом, что из-за сильной жары увяли цветы и погибли кактусы сагуаро, которые являются источником пищи для медоносных пчел.



В результате гибели медоносных пчел может ухудшиться опыление сельскохозяйственных растений, что повлияет на производство продуктов питания. Эксперты по пчеловодству советуют местным жителям ставить воду для пчел и поддерживать больше местных видов растений, чтобы справиться с кризисом.

