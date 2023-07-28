



Адская жара в Аризоне: кактусы умирают от обезвоживания - видео

В Аризоне температура взлетела настолько высоко, что кактусы падают и умирают, сообщили сотрудники Ботанического сада. Сагуаро — самый высокий вид кактусов в США, его высота может достигать более 12 метров.



Кактусы сагуаро в Фениксе гниют изнутри из-за обезвоживания в результате экстремальной жары. Обезвоживание, в свою очередь, делает их более уязвимыми для инфекций и насекомых.



Растения "прекрасно приспособлены к жаре и засухе, но у них есть свои пределы", — сказала главный научный сотрудник сада Кимберли МакКью.



Гибель растений в ботаническом саду стала более распространенной за последние три года, поскольку высокие температуры стали более частыми.



Это произошло после того, как на прошлой неделе в самом густонаселенном округе Аризоны было зарегистрировано семь смертей, связанных с жарой. С учетом того, что в округе Марикопа, в том числе в Фениксе, расследуются причины еще 249 смертей, это число может вырасти еще больше.



В городе, который называют "Долиной Солнца", с начала июля 27 дней подряд температура превышала 43°C.



С 9 июля не было ни одного ночного минимума ниже 32,2 °C, а это означает, что жители не могут восстановиться после захода солнца и более подвержены тепловому удару.



Мэр Феникса Кейт Гальего заявила в четверг, что, хотя город известен своей жарой, в этом году проблема обострилась.



В комментариях, опубликованных The Arizona Republic, она сказала: "Это лето было беспрецедентным. … Мы чувствуем, что находимся на переднем крае борьбы с изменением климата".



Феникс был первым городом в США, в котором в 2021 году был создан специальный отдел муниципалитета для посадки большего количества деревьев, открытия центров охлаждения и обеспечения жителей кондиционерами.