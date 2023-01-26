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Экс-президентов и вице-президентов просят поискать у себя секретные документы
26.01.2023 20:54 Алина Груднева

Экс-президентов и вице-президентов просят поискать у себя секретные документы

Национальный архив США попросил бывших президентов и вице-президентов страны проверить, есть ли у них в наявности секретные документы.

Об этом сообщает CNN.

Такая просьба поступила после того, как секретные документы нашли у бывшего президента Дональда Трампа и нынешнего главы государства Джо Байдена. Также такие документы оказались и у бывшего вице-президента США Майка Пенса.

По данным издания, запрос был передан представителям экс-президентов и бывших вице-президентов последних шести администраций.
 

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