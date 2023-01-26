



Экс-президентов и вице-президентов просят поискать у себя секретные документы

Национальный архив США попросил бывших президентов и вице-президентов страны проверить, есть ли у них в наявности секретные документы.



Об этом сообщает CNN.



Такая просьба поступила после того, как секретные документы нашли у бывшего президента Дональда Трампа и нынешнего главы государства Джо Байдена. Также такие документы оказались и у бывшего вице-президента США Майка Пенса.



По данным издания, запрос был передан представителям экс-президентов и бывших вице-президентов последних шести администраций.

