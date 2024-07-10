



Дональд Трамп вызывает Джо Байдена на очередные дебаты и матч по гольфу

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, предложил своему сопернику и действующему президенту Джо Байдену возможность "искупить свою вину перед всем миром" в ходе дебатов на этой неделе, а также бросил ему вызов на партию в гольф.



"Я официально предлагаю Джо шанс искупить свою вину перед всем миром", - заявил 78-летний Трамп на предвыборном митинге во Флориде.



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"Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать, что у него есть все необходимое для того, чтобы стать президентом", - сказал он.



"Но на этот раз это будут дебаты между мужчинами, без модераторов, без ограничений. Просто назовите место, в любое время", - добавил Трамп.



На том же митинге Трамп вызвал Байдена на матч по гольфу на 18 лунок.



"Я также официально вызываю Джо на матч по гольфу на 18 лунок прямо здесь", - сказал он.



"Если он выиграет, я дам благотворительной организации по его выбору, любой благотворительной организации, которую он захочет, 1 миллион долларов США. И я готов поспорить, что он не примет это предложение". ...Этот матч докажет, что Джо на самом деле только говорит и ничего не делает", - сказал Трамп.



Кампания Байдена отклонила оба вызова.



"У Джо Байдена нет времени на странные выходки Дональда Трампа - он занят тем, что руководит Америкой и защищает свободный мир. Дональд Трамп - лжец, осужденный и мошенник, преследующий только свои цели", - заявил пресс-секретарь Байдена.

