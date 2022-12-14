



Бывшему летчику ВВС США предъявили обвинения в сотрудничестве с военными Китая

Американскому военному пилоту Эдмунду Даггану официально предъявили обвинения в оказании военных услуг Китаю, нарушении законов о международной торговле и отмывании денег. 54-летний бывший военный летчик США является гражданином Австралии и был арестован в Сиднее, где и находится под стражей. Сейчас решается вопрос с экстрадицией летчика в Соединенные Штаты Америки.



В заключении прокуратуры сказано, что подозреваемый работал в китайской государственной компании и участвовал в подготовке военных летчиков, тестировании оборудования для морской авиации, а также проводил инструктаж по посадкам самолетов на авианосцы. Правительство Соединенных Штатов не получало запрос и не давало своего соглашения на участие данного пилота в подготовке иностранных ВВС, в том числе КНР.



Тогда местные СМИ связали его арест с заявлением Минобороны Великобритании, которое предупредило десятки бывших военных летчиков, чтобы они прекратили работу в Китае. В последнее время усилились попытки вербовать британских пилотов в качестве инструкторов. В разведке предполагают, что согласиться на такое сотрудничество с Китаем могли уже около 30 пилотов, ранее служивших в Королевских воздушных силах. Известно, что иногда за контракт предлагают около 270 тыс. долларов.