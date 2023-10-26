



Бойня в США: расстреляны 22 человека



По меньшей мере 22 человека погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн, подозреваемый - инструктор по огнестрельному оружию - все еще находится в розыске.



Власти города Льюистон расследуют "два случая активной стрельбы" и предупредили людей о необходимости оставаться дома.



Как сообщил NBC News источник в полиции, по меньшей мере 22 человека погибли и до 50-60 получили ранения, что делает этот случай самым смертоносным в США в этом году.



Полиция опубликовала записи камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен мужчина с автоматической винтовкой в боулинге, и заявила, что разыскивает "вооруженного и опасного" Роберта Карда.



По их словам, он работал инструктором по огнестрельному оружию в центре армейского резерва и недавно был направлен в психиатрическую клинику после того, как “услышал голоса”.



По словам полицейских, стрельба произошла около семи часов вечера в среду в баре-гриль Schemengees и боулинге Sparetime Recreation.

