Новости » Новости США
Бойня в США: расстреляны 22 человека
26.10.2023 07:07 Аркадий Бочаровский

Бойня в США: расстреляны 22 человека


По меньшей мере 22 человека погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн, подозреваемый - инструктор по огнестрельному оружию - все еще находится в розыске.

Власти города Льюистон расследуют "два случая активной стрельбы" и предупредили людей о необходимости оставаться дома.

Как сообщил NBC News источник в полиции, по меньшей мере 22 человека погибли и до 50-60 получили ранения, что делает этот случай самым смертоносным в США в этом году.

Полиция опубликовала записи камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен мужчина с автоматической винтовкой в боулинге, и заявила, что разыскивает "вооруженного и опасного" Роберта Карда.

По их словам, он работал инструктором по огнестрельному оружию в центре армейского резерва и недавно был направлен в психиатрическую клинику после того, как “услышал голоса”.

По словам полицейских, стрельба произошла около семи часов вечера в среду в баре-гриль Schemengees и боулинге Sparetime Recreation.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы