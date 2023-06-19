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блинкен
19.06.2023 20:20 Алина Груднева

Блинкен провел конструктивную встречу с Си Цзиньпином

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел конструктивные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и другими китайскими официальными лицами.

Это произошло во время его визита в Пекин.

По словам пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер, переговоры стали хорошим шагом вперед для американо-китайских отношений.

В ходе визита Блинкен подчеркнула важность поддержания открытых каналов связи. Он также подчеркнул, что США будут продолжать использовать дипломатию для поднятия вопросов, вызывающих озабоченность, и для сотрудничества с Китаем.
 

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