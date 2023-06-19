



Блинкен провел конструктивную встречу с Си Цзиньпином

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел конструктивные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и другими китайскими официальными лицами.



Это произошло во время его визита в Пекин.



По словам пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер, переговоры стали хорошим шагом вперед для американо-китайских отношений.



В ходе визита Блинкен подчеркнула важность поддержания открытых каналов связи. Он также подчеркнул, что США будут продолжать использовать дипломатию для поднятия вопросов, вызывающих озабоченность, и для сотрудничества с Китаем.

