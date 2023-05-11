



Берни Сандерс предоставил Рашиде Тлаиб место для мероприятия "День Накбы"

Сенатор Берни Сандерс разрешил проведение ранее отмененного мероприятия "День Накбы", организованного членом палаты представителей Рашидой Тлаиб вместе с антиизраильскими организациями, после того, как его проведение было заблокировано спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.



Ранее на этой неделе Маккарти написал в Твиттере , что "это мероприятие в Капитолии США отменено. Вместо этого я проведу двухпартийную дискуссию в честь 75-летия американо-израильских отношений".



Но Маккарти не имеет юрисдикции над Сенатом, что позволяет Сандерсу предоставить комнату для слушаний Сената по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям в офисном здании Сената для проведения мероприятия Тлаиб, по словам репортера Capitol Hill Марка Рода, который выложил фотографии зала, битком набитого людьми.



"Мероприятие Tlaib "День Накбы" снова проводится в зале слушаний Сената по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий в офисном здании Сената. Маккарти не имеет юрисдикции со стороны Сената. Комитет возглавляет сенатор Берни Сандерс", — написал Род в Твиттере.





"Комната для слушаний HELP забита до отказа к мероприятию "День Накбы", — добавил он.



"Сейчас говорит Тлаиб: обвиняет израильскую полицию в "продолжающейся кампании террора" на Храмовой горе и говорит, что Израиль — это "государство апартеида", и что помощь США поддерживает 2этническую чистку", — написал Род.



"Похоже, Тлаиб подтверждает, что Сандерс спонсирует это", — сказал он в отдельном твите.



Мероприятие осудил адвокат по правам человека Арсен Островский, который написал в Твиттере: "После того, как спикер Маккарти отменил мероприятие Рашиды Тлаиб "День Накбы" в Палате представителей, Берни Сандерс приходит на помощь и принимает ее в Сенате. И это как #IsraelUnderFire от ракетного обстрела "Исламского джихада". Сандерс — позор и пособник ненависти к евреям!"



Первоначальная отмена встречи Маккарти была высоко оценена Сионистской организацией Америки в среду, которая отметила, что мероприятие Тлаиб "Накба 75" было организовано "худшими антисемитскими антиизраильскими организациями, которые специализируются на бойкоте и клевете на евреев и Израиль и участвуют в деятельности по уничтожению Еврейского Государства".

