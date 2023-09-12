



Белый дом о расследовании импичмента Байдена: Это "экстремальная политика"

Белый дом осуждает решение начать расследование по импичменту президента США Джо Байдена в связи с деловыми операциями его сына Хантера как "экстремальную политику в худшем виде".



"Республиканцы Палаты представителей ведут расследование в отношении президента уже 9 месяцев и не нашли никаких доказательств правонарушений. Об этом заявили его собственные члены Республиканской партии. Он пообещал провести голосование по вопросу об импичменте, но теперь потерпел неудачу, потому что у него нет поддержки. Экстремальная политика в худшем виде", — заявил Ян Сэмс, представитель Белого дома по надзору и расследованиям, на своей странице социальной платформы X, ранее известной как Twitter.

House Republicans have been investigating the President for 9 months, and they've turned up no evidence of wrongdoing



His own GOP members have said so



He vowed to hold a vote to open impeachment, now he flip flopped because he doesn't have support



Extreme politics at its worst — Ian Sams (@IanSams46) September 12, 2023

Today, Kevin McCarthy unilaterally decreed an impeachment inquiry and said there’d be no vote



In 2019, he said the House must “intend to hold a vote of the full House authorizing an impeachment inquiry,” or it “would create a process completely devoid of any merit or legitimacy” pic.twitter.com/RyfxjkzTyE — Ian Sams (@IanSams46) September 12, 2023

"Сегодня Кевин Маккарти в одностороннем порядке издал указ о расследовании импичмента и заявил, что голосования не будет. В 2019 году он заявил, что Палата представителей должна "намереваться провести голосование всей Палаты, санкционирующее расследование по импичменту", иначе это "создаст процесс, полностью лишенный каких-либо достоинств или легитимности", — говорится в другом сообщении Сэмса.