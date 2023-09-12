Белый дом о расследовании импичмента Байдена: Это "экстремальная политика"
Белый дом осуждает решение начать расследование по импичменту президента США Джо Байдена в связи с деловыми операциями его сына Хантера как "экстремальную политику в худшем виде".
"Республиканцы Палаты представителей ведут расследование в отношении президента уже 9 месяцев и не нашли никаких доказательств правонарушений. Об этом заявили его собственные члены Республиканской партии. Он пообещал провести голосование по вопросу об импичменте, но теперь потерпел неудачу, потому что у него нет поддержки. Экстремальная политика в худшем виде", — заявил Ян Сэмс, представитель Белого дома по надзору и расследованиям, на своей странице социальной платформы X, ранее известной как Twitter.
"Сегодня Кевин Маккарти в одностороннем порядке издал указ о расследовании импичмента и заявил, что голосования не будет. В 2019 году он заявил, что Палата представителей должна "намереваться провести голосование всей Палаты, санкционирующее расследование по импичменту", иначе это "создаст процесс, полностью лишенный каких-либо достоинств или легитимности", — говорится в другом сообщении Сэмса.