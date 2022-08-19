



Байдена раскритиковали за дорогой забор вокруг его особняка

Президент США Джо Байден подвергся критике за то, что постройка защитного забора вокруг его дома в Дэлавере сильно превысила бюджет и затягивается на полтора года от первоначальной даты окончания строительства.



Из данных на официальном портале правительства страны по исполнению государственных контрактов usaspending.gov. следует, что расходы налогоплательщиков на реализацию проекта защитного ограждения вокруг резиденции президента выросли почти до 500 тысяч долларов.



Кроме того, местная компания Turnstone Holdings, которая ведет работы, перенесла сроки окончания работ с 31 декабря 2021 года на 6 июня 2023 года, увеличив срок исполнения заказа с четырех месяцев до почти двух лет. Изначально контракт был заключен в сентябре 2021 года, и на тот момент его стоимость оценивалась в $456 тыс.



Резиденцию стоимостью $2,74 млн в курортной зоне штата Делавэр семья Байденов приобрела в 2017 году.

