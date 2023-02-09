



Байден: я еще не принял твердого решения о выдвижении в президенты в 2024 году

Президент США Джо Байден "вероятно" будет добиваться переизбрания в 2024 году, но еще не принял "твердого решения". Об этом он заявил в среду в интервью программе PBS NewsHour.



"Я еще не принял этого решения. Это мое намерение, я думаю, но я еще не принял твердого решения", - сказал Байден в интервью программе PBS NewsHour.



Бывший президент до сих пор проявлял осторожность в подтверждении того, что он планирует добиваться переизбрания. После недавних промежуточных выборов он сказал, что официальное заявление будет сделано в начале этого года.



Уходящий глава администрации Белого дома Рон Клейн на прошлой неделе намекнул, что Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году, хотя сам Байден еще не подтвердил этого.



"Как и в 1988, 2008 и 2020 годах, я надеюсь быть на вашей стороне, когда вы будете баллотироваться в президенты в 2024 году", - сказал Клейн на церемонии в Белом доме, посвященной передаче полномочий новому руководителю аппарата Джеффу Зиентсу.



Тем не менее, популярность Байдена падает. Опрос, опубликованный на этой неделе, показал, что только 37% демократов хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок, по сравнению с 52% за несколько недель до промежуточных выборов.



Многие считают 80-летний возраст Байдена помехой: люди обращают внимание на его кашель, походку, оплошности и на то, что для самой стрессовой работы в мире лучше подойдет кто-то моложе.



Согласно опросу, только 23% взрослых американцев говорят, что они уверены в том, что Байден сможет эффективно управлять Белым домом. Этот показатель снизился по сравнению с прошлогодними 28% и остается значительно ниже 44% два года назад, когда Байден только вступил в должность.



Только 21% уверены в способности Байдена справиться с кризисом, что немного меньше, чем 26% в марте прошлого года.



