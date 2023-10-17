



Байден взвесил риски перед поездкой в Израиль

Президент США Джо Байден совместно с многочисленными советниками взвесил физические и политические риски предстоящего визита солидарности в Израиль, который состоится в среду, 18 октября.



По данным газеты The New York Тimes, он проводил напряженные совещания в Овальном кабинете перед тем, как ответить на приглашения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.



По словам источников, первый риск в это критическое время стал очевидным из-за обстрела центра Израиля, в ходе которого находящемуся там госсекретарю Энтони Блинкену пришлось экстренно бежать в укрытие. Второй риск связан с его позицией. Байден хотя и выражает огромную поддержку Израилю, но также предостерегает от определенных действий на фоне угрозы распространения географии войны.



"Политические риски для Байдена трудно измерить. В своей первой публичной попытке призвать Израиль к осторожности, Байден предупредил, что "было бы большой ошибкой" оккупировать Газу. В Израиле говорят, что у них нет таких намерений, но не объясняют, кто будет управлять Газой после устранения ХАМАСа или как они не дадут подобной группировке появиться на руинах", - пишут аналитики.